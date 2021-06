Koka mēbeles prasa īpašas rūpes, it īpaši, ja tās ir kāds senāks ģimenes mantojums, tomēr ar koka mēbeļu kopšanu nevajadzētu pārlieku aizrauties. Ik pa laikam no mēbelēm notīri putekļus ar mitru lupatu, taču uzmanies no specializētajiem līdzekļiem. Uz vaska bāzes ražotie spreji un aerosoli spēj padarīt mēbeles netīras ātrāk nekā mēbeļu tīrīšana ar ūdeni. No vaska bāzes aerosoliem uz mēbeļu virsmas uzkrājas eļļaini pārpalikumi, kas pēcāk piesaista putekļus, tāpēc šādus līdzekļus būtu ieteicams izmantot reizi vai divas mēnesī.