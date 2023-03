Pirmā latviešu bīskape sieviete: «Latvieši, esiet sīksti!»

- Jā, viss jau tiek darīts, lai mūsu ģimenēm ir vieglāk. Anglijā toreiz ilgojāmies pēc īstas rupjmaizes. Pēc balzama. Tie bija lieli svētki, kad kāds atbrauca no Latvijas un atveda, piemēram, konfektes «Gotiņa». Tagad gan ir saradušies vairāki lietuviešu, poļu veikali Lielbritānijā, kur iespējams iegādāties preces no dzimtenes. Atceros, ka Londonā netālu no vietējās frizētavas tika atvērts veikals «Russkij bazar», kur varējām iegādāties Latvijas biezpienu, sieriņus u.c. kārumus. Tas gan bija jau 90. gados. Veikalu vadīja dāma no Rēzeknes, starp citu.