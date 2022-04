2015. gadā režisors, TVNET žurnālists Jānis Vingris Austrumukrainas frontē filmēja dokumentālo filmu "Volontieri" par ukraiņu kara brīvprātīgajiem, kas piegādā pārtiku un ekipējumu karavīriem. Trīs gadus vēlāk - 2018. gada nogalē, īsi pirms notikumiem Kerčas šaurumā - Vingris atgriezās Ukrainā, lai veidotu reportāžas no Avdijivkas, Zaicevas un citiem karstajiem punktiem. Uz Krievijas nežēlīgā iebrukuma fona, kurš aizsākās 24. februārī, piedāvājam atskatu uz karu, kurš nerimst kopš 2014. gada, bet toreiz bija kļuvis par karu, kuru pasaule aizmirsusi.Ukraiņu toreiz teikto pasaule sadzirdēja tikai tagad: "Esam Eiropas galējais austrumu priekšpostenis, kas pasargā Eiropu no Krievijas. Tieši tāpat, kā tas ir bijis daudzu gadsimtu garumā, kad Eiropa tika pasargāta no mongoļu-tatāru invāzijas." Raksts tapis 2019.gada 7. janvārī.