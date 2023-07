Negantās kuršu sievas ar resnajām kājām jeb kāpēc Kurzemē patiesībā izzuda lāči?

Par kuršiem dzirdēts ir daudz - no tiem vēsturē baidījās teju kā no mēra. Kurši bija drosmīgi jūrasbraucēji ar nežēlīgu karotāju reputāciju, bet vai arī Latvijas īsto lāču izzušanas vainu var "piesiet" viņu it kā negantajām sievietēm? Uzzini visai interesantu stāstu par to, kādas bija tā laika kuršu sievietes, un viņu skaistuma etalonus.