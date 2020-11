"Mans darījumu stils ir diezgan vienkāršs. Es tēmēju ļoti augstu un tad turpinu prasīt, prasīt un prasīt, līdz panāku to, ko gribu. Dažreiz es samierinos ar mazumiņu, bet lielākoties vienalga dabūju to, ko gribu," grāmatā "The Art of the Deal" ("Darījuma māksla") raksta Donalds Tramps.