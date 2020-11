Nākotnē cilvēki nestrādās naudas dēļ

IT sektors tomēr ir ļoti sarežģīts, un tā pārvaldīšanai nepietiek ar tādām pašām metodēm, kuras ir vajadzīgas, lai veiktu organizētas un strukturētas darbības (piemēram, satiksmes plūsmu nodrošināšana). Informācija IT sektora ietvaros izplatās milzīgā ātrumā, un to ir praktiski neiespējami izsekot pat gudrākajiem no mums. Es vairāk atbalstītu pieeju, kuras ietvaros cilvēkiem tiek sniegti nepieciešamie instrumenti, lai tie paši varētu spēt sevi interneta vidē pasargāt un arī varētu izvēlēties, cik ļoti būt daļai no globālā tīmekļa.