Ieroča vietā kamera: pirmā diena kara pievārtē

Atbraucēji stāv rindās pie galdiem, pie kuriem sēž vēl citi lidostas darbinieki baltos halātos, un aizpilda Covid-19 anketas. Vīrusa epidēmija ir skārusi arī šo mazo Kaukāza valsti un, kā tuvākajās dienās vairākkārt dzirdēšu no vietējiem armēņiem, 2020. gads Armēnijai ir atnesis ne tikai Covid-19 epidēmiju, bet arī karu Kalnu Karabahā.

Mūsu pases dati un paskaidrojumi par Turcijas apmeklējuma iemesliem tiek nosūtīti vēl kādam citam priekšniekam, un, kamēr gaidām atbildi, abi robežsargi velk ārā telefonus un rāda fotogrāfijas no dienesta Kalnu Karabahā, no kurienes abi ir atgriezušies vien pirms divām dienām. Bildēs ir redzamas ar Azerbaidžānas droniem sašautas degošas mašīnas, bildes no ierakumiem.