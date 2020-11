Tramps aizies, bet trampisms paliks

- Septembrī jūs rakstījāt , ka "vēlētāju acīs Trampa pievilcība saistīta ar iekšpolitiku, bet viņam tik un tā varētu būt transformējoša ietekme uz pasaules politiku", īpaši, ja viņš tiks ievēlēts uz otro termiņu. Tomēr viņš netika pārvēlēts. Vai ar to pietiek, lai secinātu, ka viņš bija "vēsturisks misēklis"? Kādas viņa prezidentūras laikā notikušās izmaiņas vairs nebūs iespējams pavērst atpakaļ, vismaz ne bez lielas piepūles?

- Ja Tramps būtu ticis pārvēlēts, būtu ļoti grūti labot kaitējumu, kas būtu nodarīts starptautiskajai sistēmai, kas sastāv no daudzpusējām institūcijām un aliansēm. Kā man teica draugs no Eiropas, "grūti aizturēt elpu uz četriem gadiem; darīt to astoņus gadus ir neiespējami".