Mēs vēl arvien redzam to, ka mediji un it īpaši TV kanāli vēl arvien spēlē ārkārtīgi būtisku lomu politiskajā komunikācijā ASV iekšienē. Tāpat arvien būtiskāku lomu ieņem arī tādas platformas kā Youtube, Twitter un Facebook. Tās ļauj ne tikai sasniegt daudz lielāku cilvēku loku, bet arī piegādāt ziņojumus, kuri ir mērķēti uz konkrētām auditorijām. Tāpat redzam to, ka politiķi diskreditē mediju kvalitāti un uzticamību. To tradicionāli ir darījis Donalds Tramps, taču arī daži demokrātu politiķi ir pauduši apgalvojumus, ka tos cenzē.