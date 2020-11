Priekšnieka loma krīzes laikos un ko vēlas darbinieki no savas darba vietas

Darba tirgus pandēmijas ietekmē ir būtiski mainījies. Attālinātais darbs un darbinieku drošība ir viens no faktoriem, kam šogad pievērsta paplašināta uzmanība darba devēju vidū. Plašāk par galvenajām tendencēm darba tirgū un to, ko vēlas no sava darba devēja redzēt darbinieki, intervijā portālam TVNET pastāstīja augstākā līmeņa personāla atlases uzņēmuma “Amrop” vadītāja Latvijā Aiga Ārste-Avotiņa.