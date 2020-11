“Adugs” ir viens no lielākajiem konditorejas ražotājiem Baltijā, izvietots Līvānu mazpilsētas rūpnieciskajā rajonā. Smagās apsūdzības, kas pēdējās nedēļās publiski vērstas pret uzņēmuma vadītāju Jāzepu Zukulu, proti, par viesstrādnieku paverdzināšanu, atņemot pases, nemaksājot algu pilnā apmērā, iedzenot parādu jūgā, fiziski iespaidojot, uzņēmuma darbiniekus šokē ne mazāk kā pārējo sabiedrību. Neziņā par nākotni ir arī vairāki desmiti izejvielu piegādātāju. Uzņēmumā ražo ap 200 veidu konditorejas izstrādājumu. Indiešu viesstrādnieki te strādāja apmēram no 2019. gada maija līdz 2020. gada pavasarim, kad sākās pandēmija. Darba līgums tika slēgts uz gadu. Daži bija labi darbinieki, bet kopumā viesstrādnieku no Indijas algošana neatmaksājās, turklāt bija neziņa saistībā ar pandēmiju, tāpēc līgums ar viņiem netika pagarināts, stāsta uzņēmuma attīstības vadītāja Anna Lancberga.