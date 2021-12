Sievietes skaistums ir viens no senākajiem un visbiežāk attēlotajiem mākslas motīviem. Daudzās slavenās gleznās mēs redzam tieši daiļo dzimumu - vai izteiksmīgu dāmas portretu, vai tās augumu, nereti pavisam kailu. Mūsdienās kailums noteikti piesaista vairāk uzmanības nekā portreti, tomēr ne vienmēr tā bijis... Pastāstīsim par sievietēm pasaules slavenākajās un dārgākajās gleznās.

Kas īsti bija Mona Liza - Leonardo da Vinčī māte vai viņš pats sievietes veidolā? Kāpēc gleznas ar kailo Venēru nācās slēpt ne tikai no spāņu inkvizitoriem, bet arī no inteliģentām sufražistēm? Kāpēc tieši meitene ar pērļu auskaru? Kas īsti ir tas noslēpums, kas kubista Pikaso gleznotās sievietes liek pirkt par miljoniem? Iepazīsti pasaules slavenākos mākslas darbus un uzzini, kas ir gleznās redzamās sievietes. Katra no tām slēpj savu noslēpumu, kurš tev ir jāuzzina!