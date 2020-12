Kopš 1981. gada Taizemes pilsētā Pataijā vēl šodien norisinās īpaši grezna koka budistu tempļa būvniecība. Šajā celtnē katrs stūris, kolonna vai mala ir veidota no sarežģītiem kokgriezumiem vai koka skulptūrām, kas reprezentē budismu un Taizemes kultūru. Patiesības templī it viss ir veidots no koka – pat naglu vietā būvniecībā izmanto speciālus koka stiprinājumus.