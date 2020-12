2015. gadā pasauli pārsteidza olimpiskā čempiona un realitātes šova "Keeping Up with the Kardashians" zvaigznes Brūsa Dženera paziņojums par dzimuma maiņu. Jau piecus gadus Brūss Dženers ir sieviete vārdā Keitlīna Dženere, kura tiek uzskatīta par transpersonu patronesi. Piedāvājam aplūkot fotostāstu ar šo gadu laikā piedzīvotajām pārvērtībām.