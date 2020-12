Apgrozoties Latvijas hokeja virtuvē, itin bieži esmu dzirdējis salīdzinājumu, ka šā gada čempionāts noteikti ir stiprāks par iepriekšējo. Vai pat pats jaudīgākais no mūsu valsts čempionātiem. Bet kā to izmērīt? Tikai ar emociju skalu un man tā liekas? Diemžēl nav tādas matricas, lai salīdzinātu, piemēram, 1995./1996. gada turnīru, kas man kādreiz šķita kā etalons, ar šodienu. Un kas notiek ar Latvijas virslīgu jeb OHL? Vai tā progresē, muļļājas savā sulā vai arī palēnām grimst?

Un kur mēs esam Eiropā? Vai Latvijas klubi ir konkurētspējīgi ar Polijas, Austrijas un Dānijas klubiem? It kā par mērauklu jau var ņemt Kontinentālo kausu, taču tur spēlē tikai pa klubam no katras valsts. Gribētos jau salīdzināt, ko šobrīd Eiropā spēj mūsu četri vadošie klubi. Diemžēl nav tādas matricas, lai uzliktu uz pērnā "Kurbada" šīs sezonas "Zemgali" vai "Liepāju". Kaut man gribas domāt, ka šīs sezonas turnīrs ir spēcīgākais jaunajos laikos. Kaut vai tāpēc, ka Covid-19 pandēmijas dēļ Amerikas hokeja tirgus pagaidām slēgts un arī Eiropa ir tāda pusslēgta, līdz ar to Latvijas čempionātā spēlē kādi divi duči mūsu hokejistu, kuri citkārt būtu atrodami Francijā, Polijā, Zviedrijā vai pat ASV un Kanādā.