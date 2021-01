Pērnā gada nogalē 62 gadu vecumā savās mājās Kalifornijā miris atrasts populārais amerikāņu aktieris Tomijs Listers (Tommy “Tiny” Lister). Tiek ziņots, ka augustā Listers inficējās ar Covid-19, turklāt viņam bija arī otrā tipa cukura diabēts. Listers, kurš jau no bērnības redz tikai ar kreiso aci, kino filmējies jau no 80. gadu vidus, taču pirmā slavenākā loma ir 1995. gada lentē "Piektdiena" ("Friday"), kur viņš atveidoja rajona slikto zēnu Dībo. Viņš filmējies arī filmas otrajā daļā "Nākamā piektdiena" ("Next Friday") 2000. gadā. Listers redzams arī Lika Besona slavenajā zinātniskās fantastikas filmā "Piektais elements" (The Fifth Element), kā arī Kventina Tarantino lentē "Džekija Brauna" ("Jackie Brown"). FOTO: kadrs no filmas