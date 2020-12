Arī tagad, kad vīrusa uzbrukumi Krievijai ir dramatiski un tieši pašlaik no pandēmijas uzbrukuma mirst ļoti daudz ļaužu, nepārbaudītā vakcīna tiks likta lietā, „bandītu loģika“ no jauna centīsies izglābt kamiņvalsti. Kamēr tante Šura tepat pie mums Sarkandaugavā turpina stāstīt Kremļa propagandistu marta pasakas par to, ka visa šī pandēmija „esot izdomājums“ un nekādas vakcīnas vai maskas telpās nav vajadzīgas, tikmēr slimnīcās pagājušajā nedēļā Krievijā vidēji no covid–19 mira ap 650 cilvēku dienā.