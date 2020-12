- Sāksim ar to, ka definēsim, par ko vispār ir runa. Saistībā ar Arktiku tiek piesaukti dažādi jautājumi - klimats, politika, ekonomiskās intereses, jūras ceļi, drošības riski un tā tālāk. Kuri aspekti ir visnozīmīgākie un ar vistālejošākajām sekām?

Arktikā sākuši parādīties divu veidu drošības apdraudējumi. Viens no tiem saistīts ar ekoloģiskajām izmaiņām. Polārie ledāji strauji kūst. Arktikā parādās netipiski laikapstākļi. Šeit, uz ziemeļiem no Ziemeļu polārā loka [sarunas laikā Lantēņs atrodas Trumsē, Norvēģijā - red.] pēdējo nedēļu laikā vērojami ļoti neparasti ziemas laikapstākļi - vairāk lietus nekā sniega. Tā šeit nav norma. Tas ir tikai viens no piemēriem tam, kādas pārmaiņas notiek.