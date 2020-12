15. decembrī ļaunais Covid-19 vīruss no mūsu vidus izrāvis vienu no Latvijas hokeja stūrakmeņiem Uldi Opitu (02.02.1932) – Daugavpilī dzimušu Grīziņkalna puiku. Cilvēku, kurš it kā mūs vienoja ar pirmskara hokejistu paaudzi. Ar Leonīdu Vedēju vai Ēriku Koņecki viņš kopā uzspēlēt vēl nepaspēja, taču ar savām acīm Uldis pirmskara labākos džekus hokeja laukumā redzēja. Pēc kara jau “Daugavas” meistarkomandā satiekot tos, kuri bija palikuši Latvijā – Elmāru Bauri, Alfonu Jēgeru, Hariju Vītoliņu I.