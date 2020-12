Ziema būs skarba, un līdz pavasarim būs jāiztur

Tajā pašā laikā ekonomika kopumā no pandēmijas iznāks ar lielāku kredītu nastu. Gan valstij, gan uzņēmumiem būs lielāks parādu slogs, jo liela daļa atbalsta instrumentu ir bijuši aizņemta nauda, nevis dāvinājumi vai granti. Uzņēmumi ir aizņēmušies gan no valsts, gan no privātā sektora, lai izturētu šo pandēmijas laiku.