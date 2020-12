Lai gan hibrīdkara koncepts nav nekas jauns, 21. gadsimtā par to runā arvien vairāk gan saistībā ar Baltijas valstu drošību, gan arī saistībā ar drošības izaicinājumiem citos pasaules reģionos. 18. decembrī Latvijas Ārpolitikas institūts un Taibejas misija Latvijā rīkoja tiešsaistes diskusiju «Risks and Lessons for Small Democracies: Hybrid Threats in Baltics and Taiwan». Tajā tika salīdzinātas hibrīddraudu pieredzes Baltijas valstīs un Taivānā.