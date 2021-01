1908.gada 30.jūnijā Sibīrijas mežos pie Podkamennajas Tunguskas upes notika sprādziens. Vietējie stāstīja par ugunīgu uzliesmojumu, sašķīdušiem logu stikliem un apgruzdušiem ziemeļbriežu skeletiem, kas atrasti netālu no notikuma epicentra.

Tunguskas meteorīts varētu būt viens no lielākajiem ārpuszemes objektiem, kas skāris mūsu planētu. Taču pētnieki no ekspedīcijām uz nomaļo mežu atgriezušies bez skaidra mīklas atrisinājuma. Par ticamāko tiek uzskatīta versija, ka atmosfērā uzsprāga asteroīda vai komētas fragments, tā arī nesasniedzot Zemes virsmu un neatstājot krāteri. Sprādziens varētu būt noticis trīs līdz sešu kilometru augstumā, un ar to bijis pietiekami, lai nogāztu kokus 2000 kvadrātmetru lielā platībā Sibīrijas taigā.