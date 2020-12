“Avots” kļuva par vienu no Trešās atmodas priekšvēstnešiem un simboliem, bet tā galveno redaktoru Aivaru Kļavi sauca skaidroties ne tikai uz Stūra māju, bet arī pie komjaunatnes Centrālās komitejas ideoloģijas sekretāra Maskavā.

Mēs toreiz atradāmies unikālā un ārkārtīgi izdevīgā pozīcijā. Bija tik daudz nepateiktā, nepublicētā, noklusētā un samelotā. Bija jautājumi, par kuriem gadu desmitiem netika runāts. Tas attiecās uz pilnīgi visām dzīves jomām. Ne tikai uz politiku, sociālo sfēru, ģimeni, izglītību, ekonomiku vai vēsturi, bet arī kultūru, literatūru, spēju patstāvīgi domāt, cilvēku garīgo pasauli un pat seksu, kurš Padomju Savienībā it kā nemaz neeksistēja. Bija no vēstures izdzēsti neskaitāmi cilvēki, viņu likteņi un notikumi, izkropļota, deformēta realitāte un melos pārvērsta patiesība.

Katrā ziņā daudz kas no tolaik publicētā būtu interesants un aktuāls arī mūsdienās, bet domāju – šodienas cilvēkam būtu grūti tos rakstus izlasīt. Tie bija gari, sīkā drukā, bez apakšvirsrakstiem, izcēlumiem. Jo bija cits laiks, cits dzīves temps, citi informācijas avoti un cita attieksme pret šo informāciju.

Jā, tolaik daudz ko gribējās, bet nevarēja atļauties. Bija situācijas, kad nav ne santīma un nākamajā rītā ģimenei vienkārši nebūs ko ēst. Atceros, kādam no jums vajadzēja braukt ekskursijā – naudas nav. Rīts. Garastāvoklis draņķīgs. Pieeju pie logu un redzu uz ceļa stāv tiem laikiem lepns, tumšsarkans audi un vīrs, kurš pilnīgi noteikti dzimis kaut kur Kaukāzā. Vai es audzējot tās aitas? Toreiz tādu īpatņu bija maz. Visi no tām kratījās vaļā. Jā - saku. Viņš esot no Liepupes. Dēls piedzimis vajagot divus baraškus. Atbildu, ka jābrauc uz darbu, nepaspēšu nokaut. Kāda kaušana, neobižai, sosed! Paši kausim, pēc savām tradīcijām. Tā nu iemetām tos auneļus audi bagāžniekā un tikām pie tiem laikiem lielas naudas – 40 vai 60 latiem. Gandrīz puse algas. Morāle?