2020.gads lika visai pasaulei iepauzēt. Taču bez Covid-19 aizvadītajā gadā bija vēl daudz citu raibu notikumu. Dramatiskas ASV prezidenta vēlēšanas, Baltkrievijas protesti un to vardarbīgā apspiešana vien dažu simtu kilometru attālumā no Latvijas robežām, Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija saindēšana ar "Novičok", karš Kalnu Karabahā un sprādziens, kas sapostīja daudz cietušo Libānas galvaspilsētu, - TVNET atskatās uz aizvadītā gada svarīgākajiem notikumiem pasaulē.

Ierobežojumi apturēja ierasto ikdienas ritmu. Apstājās aviosatiksme un līdz ar to arī ceļojumi un ārvalstu komandējumi, nenotika publiskie pasākumi un tie, kuriem bija tāda iespēja, strādāja no mājām. Tūrisma, sabiedriskās ēdināšanas un pasākumu sektori piedzīvoja krahu. Dažviet tika slēgti veikali, atļaujot darboties tikai pārtikas veikaliem un aptiekām. Vietās, kur karantīna bija visstingrākā, bez iemesla nebija ļauts iziet no mājām.