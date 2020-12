Pandēmijas laikā mainījušies iepirkšanās paradumi; citādāks ir arī "vidusmēra pircējs"

- Kad tika noteikts ārkārtas stāvoklis, cilvēki steidza iepirkt dažādu preču krājumus, tāpēc svarīgi bija nodrošināt preču pieejamību. Šāda situācija bija jauna daudziem no mums. Kas attiecas uz tirdzniecības kanāliem – e-komercija pirms pandēmijas attīstījās, taču tā nebija tik nozīmīga. Tagad tās lietojums ir pieaudzis no trīs līdz pat piecām reizēm.

Salīdzinot ar pirms pandēmijas laikiem, pieaug to cilvēku skaits, kas rūpīgi izvēlas preces pēc to cenas un vairāk domā par izmaksām. Jā, arī pirms tam cilvēki aptuveni zināja, kādas cenas ir kādās konkrētās preču grupās.

Pirms pandēmijas vidusmēra pircējs bija sieviete, kas apzinājās preču cenas un kvalitātes attiecību. Taču tagad, pandēmijas laikā, vidusmēra pircējs ir vīrietis, kurš var iegādāties vairāk un mājās nogādāt arī smagus produktus. Vīrieši - pircēji biežāk veikalos pērk to, kas ir norādīts iepirkumu sarakstā. Salīdzinot – sievietes vairāk iepazīst veikalos pieejamās preces, viņas pērk arī to, kas nav iekļauts sarakstā. Līdz ar to ir mainījies pircēja profils lielveikalos.