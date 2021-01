Ārkārtējā situācija un ar to saistītie ierobežojumi ieviesuši ievērojamas pārmaiņas mūsu ikdienas gaitās. Daudziem, gluži kā man, parādījās krietni vairāk brīvā laika un galvā iezagās ideja – varbūt šo laiku sākt atvēlēt videospēlēm.

Jāteic, ka mana pieredze datorspēlēs, neskaitot pāris nebūtiskus izņēmumus, bija apstājusies iepriekšējā tūkstošgadē. Proti – vienīgā spēle, ko joprojām regulāri spēlēju, ir 1998. gadā iznākusī “Heroes of Might and Magic III”. Tā ir izcila un mūžam aktuāla žanra klasika, visi, kas apgalvo pretējo, ir neko nesaprotoši nejēgas.