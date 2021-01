Vai trešais pasaules karš mums tuvojas?

Lai to panāktu, jau 15 gadus Latvijā dzīvojošie tiek turēti Kremļa informatīvās telpas tvanā ar visu tai piederošo manipulatīvo raksturu. Kā lielisks pierādījums šim propagandas efektam ir ziņa par to, ka vairums Daugavpils veselības aprūpes personāla nevēloties vakcinēties pret covid19. Tas, ka Kremļa propaganda lieliski manipulē ar mūsu publiku sociālajos medijos un publika sāk dancot pēc viņu stabules, arī nav noslēpums. Kūda un rīda pret Latvijas valdību, tās lēmumiem, izplata apšaubāmu informāciju par pandēmiju un sēj neapmierinātību pret brīvas un demokrātiskas Latvijas attīstību pa Rietumu liberālo tradīciju ceļu. Izsmej un padara par muļķiem publicistus un viedokļu veidotājus, kas kritiski domā. Tad kāpēc nobijušies ir zviedri? Vai ar viņiem netiek darīts tas pats? Jā, tieši tas pats. Šajā rakstā es nepievērsīšos tam, kāpēc Putins šo visu dara. Runāšu par to – kā tas var notikt.