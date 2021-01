Tobrīd mēs neviens nezinājām, kā tas (barikādes) beigsies. Mēs bijām gatavi cīnīties un aizstāvēt savu valsti, bet kas būs, ja tiešām sāksies reāls uzbrukums, piemēram, Ministru kabineta ēkai, Saeimai, televīzijai, radio – to neviens nevarēja zināt. Un tomēr mēs tur bijām, plecu pie pleca – cilvēki no dažādām Latvijas vietām, sportisti – bobslejisti, valdības apsardzes dienesta vīri. Mūs visus vienoja vēlme aizsargāt Latvijas neatkarību, nedomājot par to, kas būs pēc nedēļas vai divām.