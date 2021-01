Vai no malas vari nojaust, ka konkurents lieto ko aizliegtu?

Var, bet ne absolūti pārliecinoši. Protams, brīžiem ir sajūta par kādu, ka šis jau po ļubomu (katrā ziņā, - aut.) kaut ko "ņem iekšā". Iļja Iļjins no Kazahstānas bija nenormāls talants. Beigās izrādījās, ka diskvalificē no vienas Olimpiādes, tad no otras. Še tev! Vienkārši smieklīgi. Cilvēks vienkārši "tukšs".