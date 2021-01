Sākoties jaunam gadam, bieži dzirdam teicienu “jauns gads – jauns sākums”, kuru nereti attiecinām uz mājokļa pārkārtošanu un atbrīvošanos no liekajām mantām. Kā un vai vispār vajag sākt jaunu gadu ar savu mantu pārorganizēšanu, stāsta kārtošanas konsultante un lektore Dana Gulbe jeb zīmola “Dana ar kasti” autore.

Bieži vien cilvēki Jauno gadu sagaida ar kādu apņemšanos – viens grib atrast jaunu dzīvokli, cits nomest liekos kilogramus, bet vēl daži nolemj atbrīvoties no liekajām mantām, pārorganizēt dzīvokli vai vienkārši sakārtot mantu jūkli. Tomēr reizēm šīs Jaunā gada apņemšanās nemaz tik viegli neizdodas īstenot. Organizēšanas konsultante Dana Gulbe skaidro, kāpēc cilvēki mēdz apaugt ar mantām un kā tās efektīvāk sakārtot.

Es gluži apgalvojuma formā nevarētu teikt, ka tas ir kaut kas, kas būtu jādara tieši tagad. Jauni mērķi vienā ārēji noteiktā datumā, tai skaitā arī ekstensīvāka mājas pārkārtošana, var nozīmēt, ka neiedodam sev pietiekoši daudz laika, lai sagatavotos šīm pārmaiņām. Pirmais – kāpēc es to daru un kāpēc mums ir nepieciešams māju sakārtot? Ja tas ir tādēļ, ka mums to kāds saka vai to raksta medijos, – pastāv risks, ka kārtība tā arī netiks ieviesta, bet tā būs vienkārši laika izšķiešana un lietu pārbīdīšana. Otrs jautājums – varbūt māja tiks sakārtota, taču vai tas bija nepieciešams tanī brīdī? Jauns gads ir forša iespēja ielēkt vilnī ar visiem – pat gaisā dažkārt ir jūtams pārmaiņu vilnis. Kāpēc gan ne? Taču jāņem vērā, ka tas nav obligāts pienākums, ko jāsāk pildīt līdz ar pirmo janvāri.