Pianists un dejotāja pandēmijas izraisītajā krīzē: informācijas krustceles un cerība kā “plāns B”

Anatolijs: Man stāsts ir mazliet savādāks. Vai tā bija priekšnojauta, vai augstākā spēka pirksts, bet burtiski pirms gada, 2020.gada janvārī, es dibināju savu mikrouzņēmumu “ARmaestro” ar domu, ka gribu absolūti godīgi un pilnvērtīgi maksāt valstij nodokļus. Visu, kas skar manu radošo sfēru, pasākumus, es formēju caur savu uzņēmumu un varu teikt, ka man tas arī atmaksājās. Pirmajā Covid vilnī mans uzņēmums bija par jaunu, lai atbilstu prasībām un varētu saņemt atbalstu, bet, pienākot otrajam vilnim, valsts jau uzskatīja mani par uzņēmumu, kas darbojas gadu, un es esmu saņēmis no valsts algas subsīdiju pabalstu jau divas reizes, un par to es esmu pateicīgs un priecīgs. Tiem kolēģiem, kas palikuši bez mājām, kas maksāja īri, kredītus un dzīvoja no rokas mutē un kas uz nodokļu maksāšanu skatījās ar smīnu, - viņiem absolūti nekas tagad nepienākas. Varbūt pabalsti nav tik lieli kā, pavirši skatoties, redzam citās valstīs, bet es vismaz varu nomaksāt kredītu un pabarot savus bērnus, un paldies valstij par to. Pagaidām situācija ir tāda.

Anatolijs: Jaunās nodokļu izmaiņas mums patīk, jā. Droši vien, ja tas veicina valsts attīstību – ok. Es saprotu, ka tas 15% nodoklis bija radīts grūtajos laikos, lai atbalstītu mazo biznesu, bet tas laiks ir beidzies un, tā kā valstsvīri to ir teikuši, ir jāsāk maksāt tā saucamie normālie nodokļi, un mikrouzņēmumam tie ir 25%. Jā, tas ir daudz, bet tas nav neizpildāms. Mēs tiešām esam cīnītāji – mēs nomaksāsim nodokļus, mēs pabarosim savus bērnus, pastrādāsim sešas dienas nedēļā un varbūt arī septītajā dienā, kad būtu jāatpūšas, bet mēs to izdarīsim, jo – ko vajag darīt, to vajag. Pie normālas darbības - ja mums ļautu brīvi strādāt, vīrusa nav - tos nodokļus būtu iespējams samaksāt, bet nu nāca šis Covid un plus vēl tas, ka tiek paaugstināta likme no 15 uz 25...