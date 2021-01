Mūziku mēs šodien varam patērēt momentā. Pat jāmaksā īpaši nav. Viss ir kļuvis viegli pieejams. Dāvida Kļaviņa instrumenti stāv pāri šai pieejamībai. “Una Corda” vai “M370” stāv pāri diletantiem, profāniem un mietpilsoņiem. Bet nevis tāpēc, ka šie instrumenti būtu rotāti ar retiem dimantiem, būvēti no tūkstošiem gadu sena koka vai to taustiņi būtu darināti no sen izmiruša ziloņa ilkņa. Nē, tie stāv pāri tāpēc, ka to skaņa skan pāri. Pat es, mūzikā neizglītots un ar absolūto dzirdi neapveltīts diletants, jūtu un dzirdu šo pārākumu. Kā sarunas laikā teica pats Dāvids Kļaviņš: “Es varu savas klavieres pārdot trīs reizes dārgāk nekā labākos koncertflīģeļus. Kāpēc gan lai es to nedarītu, ja es zinu, ka tās skan trīs reizes labāk par tiem?” Kāpēc gan ne, patiesi.