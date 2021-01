Smagi nosacījumi, taču alternatīvu nav, jeb kā Ķīna savos grožos pārņēmusi daļu Āfrikas

Lielākā daļa no Ķīnas divpusējiem aizdevumiem tiek izsniegti caur valsts kontrolētajām komercbankām, kā arī valsts bankām. Tātad, atšķirībā no lielāko suverēnu kreditoru – Parīzes kluba biedriem, Ķīna attīstības valstī bieži pieprasa nodrošinājumu, lai izsniegtu aizdevumu. 60% no Ķīnas kopējiem aizdevumiem attīstības valstīm, ir pakļauti nodrošinājumam. Kad valsts piesakās parādu atvieglojumiem, Ķīnas kreditori var pieprasīt tiesības uz aktīviem, kas atrunāti darījuma līgumā.