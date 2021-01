Pagaidām visā pasaulē ir ļoti ierobežots vakcīnu skaits, tāpēc ir sagaidāms, ka vismaz tuvākajā nākotnē starp pasaules valstīm pastāvēs sāncensība to iegūšanā. Pagaidām šīs cīņas priekšgalā ir izvirzījušās bagātās valstis, kuras ir iegādājušās lauvas tiesu no vakcinēšanai nepieciešamā materiāla. Šāds viedoklis izskanēja laikraksta The Economist veidotajā diskusijā Covid vaccines: your questions answered. Diskusijā piedalījās The Economist Āfrikas korespondents Džons Makdermots, veselības politikas satura redaktore Nataša Lodere un starptautisko notikumu satura redaktors/komentētājs Edvards Kārs.