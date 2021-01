Mūsdienās milzīgajā diētu pasaulē nudien ir iespējams apmaldīties, to skaits pieaug katru gadu: Vidusjūras diēta, Keto diēta, intervālā ēšana, diētas ar palielinātu olbaltumvielu daudzumu, samazinātu tauku daudzumu un kādas tik vēl ne. Tās tiek pētītas, un plaši tiek spriests par to veselīgumu un to, vai šīs diētas sniedz vēlamo efektu, nenodarot ļaunumu veselībai. Viena no pēdējā laikā ļoti strauji popularitāti ieguvušām un apspriestām diētām ir bezglutēna diēta.