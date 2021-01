Jaunā datu nesēju nodeva – nodoklis par to, ka tev ir ausis?

- Par telefoniem ir skaidrs – tur var “netīšām kaut ko ierakstīt”. Bet kāda vispār ir datu nesēja būtība? Man var būt USB zibatmiņa, ar kuru es vienkārši pārnesu failus no viena datora uz citu, tad kāpēc būtu jāmaksā par to kāds nodoklis?

- Protams, ka par to nebūtu jāmaksā nodoklis. Te gan jāskatās senākā pagātnē, kad radās šī šķībā argumentācija, kā arī likums, kas ļāva radīt “vienu digitālu kopiju” no diska. Pirms 20–30 gadiem no platēm, vēlāk no kasetēm, pēc tam no kompaktdiskiem varēja veidot kopijas. Piemēram, pirkt tukšus diskus un veidot kopijas. Tajā laikā tā bija aktuāla problēma.