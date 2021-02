Skolu izslēgt nevar

“Piemēram, nesen īsi pirms gulētiešanas, bez 15 minūtēm vienpadsmitos, saņemu no kādas mammas īsziņu: “Nu, tā, noskatījos vakara ziņas. Redzēju, ka sākšu ar pirmdienu pelnīt jūsu vietā algu!” Tad es naktī guļu, nevaru aizmigt un domāju – jopčik razīt, es ienāku astoņos, izeju puspiecos, man ir pilna soma ar to, ko es vēl labošu mājās...”

Kozjura skaidro, ka pašreizējos apstākļos darba apjoms ir neizsakāmi pieaudzis, katra dabadiena ir vidēji 12-12,5 stundas gara. “Šodien man ir septiņas stundas. Vidēji klasē ir 16 – 19 bērni. Visi atsūtīs atgriezenisko saiti, visi grib, lai līdz sešiem es esmu to izlabojusi. Ja es atgriezenisko saiti veiktu ar bērniem šeit, klasē, es neko nelabotu. Es redzētu – to viņi zina, to nezina, rīt tiekamies un sākam no tās vietas...” Tagad pēc katras stundas bērniem jānosūta kontroljautājumi, un skolotāja šaubās, ka visi 19 bērni iedziļinās viņas atbildē: “kļūdījies tur un tur”. “Viņiem ir vienalga pa lielam. Es to daru sirdsapziņas dēļ.”