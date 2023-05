Fotostāsts ⟩ Karalienes pantaloni. Monro caurspīdīgā kleita. Visdārgāk izsolē pārdotie tērpi

"Šīs bikses, ņemot vērā to izcelšanos un vēsturi, ir lielisks īpašums. Uz tām ir izšūta monogramma, un mēs esam pārliecināti, ka tās ir piederējušas karalienei Viktorijai,» sacīja izsoles rīkotājs Čārlzs Hensons. Apakšbikses pārdeva kāda britu ģimene, bet tās iegādājās anonīms pircējs no Kanādas. Karaliene Viktorija Apvienotajā Karalistē valdīja no 1837. līdz 1901. gadam, kas ir ilgākais laiks britu vēsturē.