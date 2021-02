"Kā tautā saka — “par mironi vai nu labu, vai neko"," lūgts atsaukt atmiņā "Vefieša" ziedu laikus, ar humoru teic Raimonds Zaķītis, kurš leģendārajā ēdināšanas kombinātā nostrādājis 10 gadus. "No 1975. līdz 1985. gadam nogāju ceļu no 15 gadīga konditora mācekļa līdz kadru daļas priekšniekam. Kad deviņdesmitajos gados tika demontēta sēta ap VEF teritoriju, es tiku tur iekšā pastaigāt pa vecajām takām. Sirds sažņaudzās, redzot, ka ir nojaukts ne tikai vecais kombināta korpuss, bet arī jaunais "Vefietis" ar visām modernajām iekārtām, kurās savulaik bija ieguldīti miljardi."

Mūsu Neļa visur gāja, ar kāju sperot vaļā durvis, un mācēja "izsist" visādus papildus labumus gan no Rīgas tirdzniecības pārvaldes, gan no mūsu ministrijas, gan arī no pašas Maskavas. Zelta vadītāja! Viņa no tās ēdnīciņas uztaisīja pili. To produktu klāstu, kas padomju "plikajos" gados bija "Vefieša" kulinārijas veikalos, cilvēki pat sapņos nevarēja iedomāties.