"Vefietis" — PSRS paraugēdnīca, kurā viesojies Gorbačovs

Neļa visur gāja, ar kāju sperot vaļā durvis, un mācēja "izsist" visādus papildu labumus gan no Rīgas tirdzniecības pārvaldes, gan no mūsu ministrijas, gan arī no pašas Maskavas. Zelta vadītāja! Viņa no tās ēdnīciņas uztaisīja pili. To produktu klāstu, kas padomju "plikajos" gados bija "Vefieša" kulinārijas veikalos, cilvēki pat sapņos nevarēja iedomāties.