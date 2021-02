Vēl tieši pirms viena gada nevarējām iedomāties, kā tas būtu – strādāt no mājām, mācīties no mājām un pat iepirkties no mājām. Un tomēr – šodien esam sasnieguši vērā ņemamu progresu digitalizācijā, kas būtiski skar mūsu ikdienu. Plašāk par to, kā Latvijai veicies digitalizācijas procesu ieviešanā un kas vēl darāms, intervijā portālam TVNET pastāstīja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente prof. Signe Bāliņa.