Ofēlija cieš no šizoafektīvajiem traucējumiem, kam ir šizofrēnijai un bipolāriem traucējumiem raksturīgas izpausmes. "Visi zina par halucinācijām, paranoju, kas ir daļa no šizofrēnijas. Taču tam līdzi nāk nespēja izveidot ritmu, trauksme, panika, problēmas ar kārtību un apjukums.

13 gadu vecumā, laikā, kad sāku sevi apzināties kā cilvēku, es biju izolēta, man nebija draugu vai sociālo spēju. Es nācu no vardarbīgas ģimenes, un nebija veida, kā izbēgt no šausmām, kurās dzīvoju.

Slimības saasinājumu laikā es dzirdu un redzu lietas, kas nāk no manas bērnības šausmām, piedzīvotām traumām. Mans prāts nespēj tikt galā ar to, kas ar mani noticis. Protams, to zināmā mērā nosaka mani gēni, taču es ticu, ka lielākā daļa no mentālajām saslimšanām ir ķermeņa un prāta mēģinājumi tikt ārā no krīzes, nespējot atrast pareizos veidus.