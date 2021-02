Baltiešu izdošana bija nevajadzīga, liekulīga izpatikšana Padomju Savienībai

Novembra vidū kļuva skaidrs, ka starp tiem, kas tiks izdoti Padomju Savienībai, ir 150 baltiešu. Vairums no Latvijas, bet daži no Igaunijas un Lietuvas. Šie cilvēki atradās neapskaužamā situācijā. Viņu dzimtenes bija okupējusi Padomju Savienība 1940.gadā, nacistiskā Vācija 1941. un kara beigās no jauna šīs valstis tika iekļautas PSRS sastāvā. Kā bēgļi vācu kara uniformās šie ļaudis no Padomju Savienības viedokļa tika traktēti kā valsts nodevēji. Salīdzinājumā ar vācu tautības karagūstekņiem viņiem varēja prognozēt daudz skarbāku attieksmi no Staļina puses.