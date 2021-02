Var teikt, ka bezskaidras naudas sabiedrība jau ir klāt

Digitalizācija pandēmijas laikā ir ievērojami mainījusi gan to, kā strādā uzņēmumi, gan to, kā pakalpojumus saņem cilvēki. Arī banku sektorā digitalizācija ir viens no svarīgākajiem darbības faktoriem. Piemēram, viena no lielākajām bankām Baltijā “Luminor” paziņoja, ka pārcels savu IT infrastruktūru uz tehnoloģiju giganta IBM piedāvāto mākoņtehnoloģiju risinājumu. Plašāk par to intervijā TVNET pastāstīja IBM ģenerāldirektors Polijā un Baltijas valstīs Jaroslavs Šimčuks un “Luminor” tehnoloģiju nodaļas vadītājs Baltijā Iļja Sovetovs.