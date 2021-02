Tas tiek pamatots ar “nacionālās drošības un valsts pamatfunkciju nepārtrauktības nodrošināšanu”. Tādējādi būtībā tiek apstiprināts, ka visu šo gadu valsts pamatfunkcijas netika nodrošinātas. Un to var just. Kamēr visa pārējā Latvija un pasaule spēj savu darbu veikt attālināti (protams, runājot tikai par tām darbības jomām, kurās šāda iespēja pastāv), augstākās amatpersonas acīmredzot vairs nespēj to pilnvērtīgi paveikt, neielūkojoties viens otra acīs.