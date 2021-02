Hokeja pasaulē februāra otrā nedēļa tiek atvēlēta izlašu spēlēm. Šajās dienās ripai pakaļ skrēja Zviedrijas, Čehijas, Krievijas un Somijas izlases, no otrā ešalona - Kazahstāna un Baltkrievija. Nūjas rokās ņēma arī vismaz četru valstu sieviešu izlases - Vācija, Šveice, Dānija un Ungārija. Pandēmijas dēļ no abām pārbaudes spēlēm gan atteicās Vācija un Šveice. Bez izlases aktivitātēm malā nepalika arī Latvija. Boba Hārtlija pirmā palīga Arta Ābola virsuzraudzībā trenējās 23 spēlētāji no Latvijas virslīgas klubiem. Runājot politiķu terminoloģijā, tika nodrošināta Latvijas hokeja izlases… nepārtrauktība.

Ja kolēģis nebūtu LHF feisbuka kontā ievietojis bildes no treniņa, droši vien lielākā daļa hokeja tautas tā arī nemaz neuzzinātu par nedēļu garo nometni. Jo LHF nu jau ilgāku laiku it kā kautrējas no informācijas izpaušanas. Varbūt bailēs, ka kāds plānā galdiņa urbējs pārmetīs, ka Covid-19 laikā nevajag riskēt ar cilvēku dzīvībām. Kaut lielākā daļa virslīgas klubu spēlētāju to jau izslimojuši. Iespējams, informācijas nepārtrauktība atgriezīsies tajā brīdī, kad kāds LHF sponsors sāks iebilst, ka LHF aktivitātes nav viņu ziedotās naudas vērts.