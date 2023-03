Latvijas vēsturē postošākais ugunsgrēks Reģos, kura dzīvību zaudēja 26

2007. gada 22. februāra nakts no ceturtdienas uz piektdienu bija salta - termometra stabiņš bija noslīdējis zem 20 grādu atzīmes. Tāpēc nav brīnums, ka 1890. gadā celtajā Reģu muižā iekārtotajā pansionātā elektrosildītāji darbojās uz pilnu jaudu. Arī mansarda istabiņās, kur dzīvoja vieglāki pacienti. Bija krietni pāri pusnaktij, kad Laimonis pamodās no tā, ka vīram trūka elpas. Mazliet atguvies un piecēlies, viņš saoda dūmus, atvēra logu un mēģināja pamodināt istabas biedru, kas turpināja gulēt. Laimonis nospieda durvju rokturi, pustumsā sataustīja kāpnes un devās lejā. No četru augšstāva istabu iemītniekiem viņš vienīgais izdzīvoja. Pārējie aizgāja bojā ugunsgrēkā, kas sākās pirms vieniem naktī un plosījās līdz pat rītam. Kopumā sadega 26. Pansionātā dzīvoja apmēram 90 pirmās un otrās grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem.