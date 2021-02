2011. gada sacelšanās Tunisijā atbalsojās visā arābu pasaulē. Neskatoties uz to, ka ar nemieriem saskārās politiskie režīmi gan Ēģiptē, gan Lībijā, gan Irākā, gan Persijas līča valstīs, prezidenta Bašara Al Asada pozīcijas sākotnēji šķita diezgan stabilas. Domnīcas «Chatham House» Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona asociētais pētnieks un grāmatas «The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East» autors Kristofers Filips norāda, ka