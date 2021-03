Vecrīgas skaistums nav apstrīdams - piekritīsiet! Tā vienmēr cilvēkus valdzinājusi ar skaisto, smalko arhitektūru un romantiskajām ieliņām. Tomēr šoreiz nebūs stāsts par to, jo aicinām uzzināt tās tumšāko pusi, kas slēpj laupītu jaunavu godu, burvju lāstus, nevainīgas asinis, salauztas sirdis un arī ... sprandus.

Dzīves baudīšana izpaudusies šādi. Sākotnē, Melngalvju brālība neesot bijusi piesaistīta pie konkrēta namam un tās pārstāvji dīkdienīgi ceļojuši no vienas Hanzas pilsētas uz otru. "Tiek runāts, ka tad viņi to darījuši tādā kā milzu zelta karietē vai pārvietojamā greznā mājā, kurā tikušas organizētas greznas sanākšanas un balles izredzētām personām," stāsta gide. "Ballē visiem stingri bijis noteikts ierasties maskās. Rīgas dāmas ļoti gaidījušas šos pasākumus un aizrautīgi tos apmeklējušas. Jebkura Rīgas dāma vēlējās draudzēties un izklaidēties kopā ar šiem pasauli redzējušiem jaunajiem vīriešiem." Tieši maskas tad arī ir apstiprinājums tam, ka šie pasākumi bijuši īpaši bohēmiski un, iespējams, arī orģijām piepildīti. Ierodoties uz šādu sanākšanu maskā, tu savu personību un identitāti atstāj aiz durvīm un uzvedies pavisam citādi. No rīta, pēc kārtīgas uzdzīves, šis zelta nams vai kariete vairs neesot bijusi nekur atrodama, bet dāmām pēc deviņiem mēnešiem bija atstāta "dāvaniņa".