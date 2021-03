Megana un Harijs gaida savu otro bērnu, un šī ziņa joprojām ir svarīga arī lasītājiem un TV skatītājiem Lielbritānijā. Tas, kā šis jaunums tika pavēstīts, protams, pārsteidz britus. Informācija pienāca fotoattēla veidā. Šādi karaļnams nemēdz informēt par ģimenes pieaugumu. Publicitātes fotogrāfijā Megana guļ zālājā gaišā tērpā. Viņas matus glāsta vīrs, un abi smaida. Priekšplānā Harija basās pēdas un fonā saules apspīdēts koks. Attēls atgādina vidusmēra ģimenes albuma epizodi un nepavisam nav kontekstā ar to, kā šādas lietas saprot un tiražē karaļnams. „Bērnu radīšana ir karaļnama sieviešu pienākums. Meganas un Harija nākamais bērns ir astotais rindas kārtībā uz Lielbritānijas troni. Šeit – šajā fotogrāfijā Megana ir uzlikusi savu roku uz vēdera, un tas nozīmē, ka šis ir viņas bērns, nevis tikai viens no Vindzoriem,“ uzsver The Guardian mākslas kritiķis Džonatans Džons. Brīdi vēlāk, pēc šīs fotogrāfijas publicēšanas, karaliene Elizabete II atņēma pārim gan titulus, gan atlikušās karaliskās reprezentācijas iespējas. Saites tika sarautas pilnībā.